Укрепление северной границы: на дорогах Волыни появится спецзащита от дронов

Антидроновые сетки устанавливают в Шатском районе / © скриншот с видео

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Власти Волынской области приняли решение обустроить специальные защитные конструкции на автодорогах пограничного региона для защиты движения от вражеских беспилотников . Этот шаг является частью системного укрепления оборонных рубежей, непрерывно продолжающегося в области.

О внедрении новых мер безопасности сообщает «Район.Шацк» со ссылкой на заявление председателя Волынской ОВА Романа Романюка.

Укрепление приграничья Волыни

Подготовка оборонных позиций и надежных инженерных ограждений на Волыни началась задолго до начала полномасштабного вторжения. В настоящее время координация между военными, областными властями и органами местного самоуправления остается максимально четкой для мгновенного реагирования на любые вызовы.

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Глава области заверил старост сел Шацкого общества, что усиление безопасности не останавливается ни на день, поскольку риски со стороны соседнего государства остаются стабильно высокими. Именно поэтому на определенных участках местных автодорог появится специальное антидроновое покрытие.

«Мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из лучше подготовленных пограничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать», — подчеркнул Роман Романюк.

Масштабирование защиты на фоне новых угроз

Установка сеток на Волыни является логическим продолжением общенациональной программы по обеспечению критических логистических маршрутов. Министерство обороны Украины уже активно проводит масштабирование антидроновой защиты автомобильных дорог в прифронтовых и приграничных регионах.

С начала года безопасными для передвижения и обеспечения военной логистики стали более 820 км дорог. Только в течение мая специалисты обустроили 211 километров новых защитных конструкций, восстановили почти 38 километров поврежденной защиты и отремонтировали 115,5 километра путей.

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Необходимость развития наземной инженерной защиты обусловлена тем, что враг планирует применять новые скоростные дроны модификации «Герань-4». Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в эфире телемарафона предупредил об этой новой серьезной угрозе украинской инфраструктуре.

«Россияне используют сейчас Герань-3 – и мы успешно против них работаем. Но они будут в будущем пытаться использовать Герань-4. И они надеются, что нам будет тяжело работать по целям, которые будут летать со скоростью 500 км/ч», – объяснил специалист.

Скорость этой модификации вражеских беспилотников составит от 400 до 500 км/ч. Несмотря на планы врага, украинские военные прекрасно понимают стратегию окупантов, внимательно следят за их действиями и уже готовят соответствующие контрмеры для надежной защиты неба.

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