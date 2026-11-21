Встреча Зеленского и Стритинга / © скриншот с видео

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве с министром обороны Великобритании Весом Стритингом обсудил укрепление украинской противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры от российских атак. В частности, речь шла о поиске дополнительных ракет для систем ПВО, способных перехватывать баллистические цели.

Об этом Зеленский сообщил на своём Telegram-канале.

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Глава государства отметил, что в ходе переговоров стороны сосредоточились на конкретных оборонных потребностях Украины, которые необходимо удовлетворить уже сейчас. Прежде всего, это укрепление противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, логистических маршрутов, водоснабжения и других объектов, от которых зависит нормальная жизнь украинцев.

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По словам Зеленского, у Великобритании нет собственных ракет для американских систем «Патриот», однако она может задействовать свои международные связи, в частности в Европе, чтобы помочь Украине найти необходимые противоракетные средства.

«Мы рассчитываем на это», — подчеркнул президент.

Он также сообщил, что обсудил со Стритингом возможности совместного производства вооружений и развития украинских дальнобойных сил. Зеленский считает, что сотрудничество с Великобританией может существенно укрепить ракетную программу Украины.

Помощь Великобритании на сумму свыше 500 млн фунтов

Кроме того, президент поблагодарил Соединённое Королевство за новые пакеты помощи в сфере обороны и гуманитарной помощи общей стоимостью более 500 млн фунтов стерлингов.

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Он назвал эту поддержку ощутимым вкладом в укрепление украинной обороны и отметил лидирующую роль Лондона в оказании помощи Украине.

Зеленский также подчеркнул символичность визита британского министра именно 21 ноября, в День достоинства и свободы, когда Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам.

По его словам, присутствие британского чиновника в Киеве в период эскалации конфликта со стороны России является важным сигналом Москве о том, что международная поддержка Украины не ослабнет.

Эскалация со стороны России в отношении Европы

Еще одной темой переговоров стало агрессивное поведение России в отношении европейских стран. В частности, Зеленский упомянул о пролете российской ракеты над территорией Польши во время проведения там учений «Коалиции желающих».

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Президент убежден, что такие действия Москвы требуют решительной реакции европейских государств и усиления давления на Россию.

«Необходим решительный ответ Европы на это российское наглое поведение и усиление давления», — заявил он.

В заключение Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании, правительство и британский народ за неизменную поддержку Украины.

Напомним, что Украина получит более 1000 ракет для ПВО от Великобритании. О новом транше военной поддержки объявил глава Минобороны страны Уэс Стритинг во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

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