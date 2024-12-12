Укргидрометцентр предупредил о сложных погодных условиях 13 декабря: какой уровень опасности

Пешеходам и водителям следует быть очень внимательными на дорогах.
Украинцев предупредили о гидрометеорологических явлениях. Да, объявлен первый уровень опасности (желтый).
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
"В Украине 13 декабря в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Ранее стало известно, что в Украину идет ощутимое похолодание. Синоптики предупредили и об гололедице на дорогах, и о сильном ветре.
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