Действительно ли Украину "накроет облако пыли": в Укргидрометцентре объяснили ситуацию

Синоптики отметили, что сообщение о трансграничном переносе пыли некорректно.
Укргидрометцентр опроверг недавно появившуюся в СМИ информацию о якобы облаке загрязненного воздуха, движущемся в сторону Украины.
Об этом сообщила пресс-служба УкрГМЦ.
По словам синоптиков, сообщение о переносе пыли из-за границы некорректно. Специалисты объяснили, что это была неправильная интерпретация данных об аэрозоле в атмосфере.
"Но опытные метеорологи сразу проанализировали, какой именно это аэрозоль. И это не что иное, как капельки воды", — говорится в сообщении.
Синоптики объяснили, что когда влажность достигает 100%, влага конденсируется в капли, образуя дымку и туман, что ухудшает видимость.
"Поэтому никакого трансграничного переноса пыли нет. Это перенос влажного воздуха и образование дымки и туманов", — добавили в Укргидрометцентре.
Вечером 7 ноября КГГА сообщила о временном ухудшении качества воздуха в Киеве из-за повышенной концентрации пыли. Метеорологи объяснили это скоплением маленьких капелек воды и отсутствием перемешивания воздуха на низких высотах, что содействует скоплению выбросов от транспорта, в частности диоксида азота.
"Это стандартные сезонные процессы, когда начинается период туманов", — говорится в сообщении.
Напомним, во второй половине ноября ожидается переменная погода с достаточным количеством осадков и невысокой температурой.
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