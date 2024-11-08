Действительно ли Украину "накроет облако пыли": в Укргидрометцентре объяснили ситуацию

Синоптики отметили, что сообщение о трансграничном переносе пыли некорректно.

Укргидрометцентр опроверг недавно появившуюся в СМИ информацию о якобы облаке загрязненного воздуха, движущемся в сторону Украины.

Об этом сообщила пресс-служба УкрГМЦ.

По словам синоптиков, сообщение о переносе пыли из-за границы некорректно. Специалисты объяснили, что это была неправильная интерпретация данных об аэрозоле в атмосфере.

"Но опытные метеорологи сразу проанализировали, какой именно это аэрозоль. И это не что иное, как капельки воды", — говорится в сообщении.

Синоптики объяснили, что когда влажность достигает 100%, влага конденсируется в капли, образуя дымку и туман, что ухудшает видимость.

"Поэтому никакого трансграничного переноса пыли нет. Это перенос влажного воздуха и образование дымки и туманов", — добавили в Укргидрометцентре.

Вечером 7 ноября КГГА сообщила о временном ухудшении качества воздуха в Киеве из-за повышенной концентрации пыли. Метеорологи объяснили это скоплением маленьких капелек воды и отсутствием перемешивания воздуха на низких высотах, что содействует скоплению выбросов от транспорта, в частности диоксида азота.

"Это стандартные сезонные процессы, когда начинается период туманов", — говорится в сообщении.

Напомним, во второй половине ноября ожидается переменная погода с достаточным количеством осадков и невысокой температурой.

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