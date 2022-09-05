Укргидрометцентр спрогнозировал вероятность перемещения радиации при условной аварии на ЗАЭС и ХАЭС (карта)

В то же время Гидрометцентр успокаивает украинцев, что пока что радиационная ситуация вокруг Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС, Хмельницкой, Запорожской АЭС и ЗО ЧАЭС оставалась стабильной.

Если бы на Запорожской АЭС произошла авария 4 сентября, радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

В ведомстве спрогнозировали новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС. В исследовании было обнаружено, что если бы авария произошла на ЗАЭС 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Фото: Укргидрометцентр

Если бы авария произошла на Хмельницкой АЭС, радиация направлялась сначала в юго-восточном направлении на территории Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей.

"Рассеяния выбросов продуктов деятельности ХАЭС подхватят юго-восточные ветры и донесут до территории Молдовы, Румынии Венгрии, Словакии и Польши", – говорится в сообщении.

В то же время Гидрометцентр успокаивает украинцев, что пока радиационная ситуация вокруг Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС, Хмельницкой, Запорожской АЭС и ЗО ЧАЭС оставалась стабильной, превышений не зафиксировано,

Ранее премьер Денис Шмигаль рассказал о переговорах по введению миротворцев на ЗАЭС.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли. 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.

По состоянию на 5 сентября, военные РФ все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами. Четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.