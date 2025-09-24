Укргидрометцентр предупредил о морозе и резких изменениях температур

Осень

Октябрь в Украине ожидается умеренно теплым с типичными для осени погодными условиями. Средняя температура воздуха в течение месяца составит 6-13 °С, в горных районах Карпат местами будет опускаться до 4-5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра

В течение месяца возможны холодные периоды: абсолютный минимум температуры воздуха будет колебаться от 5 до 16 °С мороза, в северных, центральных и восточных областях, а также в Карпатах, местами возможны заморозки до 17-23 °С ниже нуля. В Крыму мороз может достигать 0-3 °С. Абсолютный максимум температуры ожидается на уровне 26-34 °С, в Запорожской области и Крыму — до 35 °С, на высокогорье Карпат — 20-21 °С.

Переход средней суточной температуры через отметку +8 °С в сторону снижения прогнозируется в третьей декаде октября, а в северных областях — во второй. В южных регионах и на Закарпатье этот процесс растянется до начала ноября. Заморозки в первой половине месяца остаются обычным явлением.

Среднее количество осадков по Украине составит 29-54 мм. В Карпатах и на горных территориях Крыма ожидается 64-84 мм, в Закарпатье — 86-106 мм, на высокогорье Карпат — до 129 мм.

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 7-13 °С, что на 1 °С выше многолетней нормы. Месячное количество осадков предполагается 31-77 мм, в Карпатах и горах Крыма — 51-101 мм, что составляет 80-120% нормы.

