"Укрнафта" дестабилизирует работу УНБ рейдерскими попытками захвата компании

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" призывает Кабмин и Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА) воздержаться от противозаконных действий.

ЧАО "ВК Укрнефтебурение" (УНБ) заявило о противоправной попытке присвоения арестованных активов компании и о ошибочных тезисах со стороны Кабинета министров и АРМА о целесообразности передачи управления активами ПАО "Укрнафты".

Речь идет об пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина "Некоторые вопросы управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях", в которой по результатам консультаций соисполнители поручения пришли к согласию, что управляющим активов должно быть ПАО "Укрнафта", отмечается на сайте..

"Сама "Укрнафта" заявляет, что располагает необходимыми техническими и кадровыми ресурсами для эксплуатации Сахалинского нефтегазового месторождения. Со своей стороны АРМА, которая сейчас незаконно захватила в управление корпоративные права УНБ, заявляет, что прерывание функционирования УНБ или некомпетентное управление компанией несет риски убытков и уменьшения объемов поставок. Но откуда вышеназванные лица черпают информацию и в чем конкретно видят риски прерывания добычи, пока представителям Укрнефтебурения неизвестно, потому что все это абсолютно не соответствует действительности. Вопросов по этим заявлениям - много", - указывает компания.

Там отмечают, что за последние годы УНБ уверенно доказывала свою эффективность на рынке частной газодобычи и вошла в топ-2 компаний по объемам частной добычи газа и нефти/конденсата в Украине и в топ-50 по сумме уплаченных налогов. Поэтому передавать активы компании в госуправление с аргументацией о плохих ее показателях, нет смысла, указывает НБУ.

"Компания имеет один из самых высоких в стране коэффициентов соотношения добычи к запасам (в довоенное время этот показатель составлял 24%, а в 2023 году составит не менее 20%). И за этим стоит много приложенных сил и ресурсов", - отметили там.

В частности, за период с 2010 по 2022 годы капитальные инвестиции в Сахалинское месторождение составили более 6 млрд грн, компания пробурила около 20 новых скважин, реализовала более 50 капитальных ремонтов скважин, добыла более 6 млрд куб. метров и уплатила в госбюджет Украины налогов на уровне 24 млрд гривен.

"Более того, в апреле 2023 года компания сделала подписку налогов на 2 квартал 2023 года в сумме более 1 млрд гривен, что свидетельствует о готовности поддерживать государство в сложное время", - подчеркнуть там.

Сейчас в планах компании - увеличение добычи на Сахалинском месторождении, завершение бурения новой скважины стоимостью 250 млн грн до конца мая текущего года, а также завершение реализации масштабного проекта по строительству дожимной компрессорной станции, направленного на рост добычи: "стоимость проекта составила около 500 млн грн. поэтому, несмотря на военное время Чао "ВК "Укрнефтебурение" продолжает реализовывать масштабную инвестиционную программу. Все это позволит увеличить добычу газа уже к концу 2023 года на 30% по сравнению с 2022-м", - отмечает компания.

Там подчеркивают, что сейчас ПАО "Укрнафта" имеет чрезвычайно неэффективную систему управления хотя бы ввиду того, что до сих пор не может утвердить финансовый план 2023 год. Поэтому решение о передаче активов УНБ ПАО "Укранафти" вызывает еще больше вопросов.

Там указывают, что Сахалинское месторождение за несколько лет превратилось из неприбыльной скважины в эффективную бизнес-модель с налаженными процессами: "И неудивительно, что актив в его нынешнем состоянии вызывает такой бурный интерес", - говорят в компании.

В УНБ призывают правительство, АРМА, и "Укранафту" воздержаться от противоправных действий и опираться только на обоснованные факты результатов деятельности "Укрнефтебурения".

"Пока кто-то видит несуществующие риски в текущей деятельности УНБ, реальные риски как раз ждут государство в случае продолжения неправомерных и откровенно рейдерских действий, которые сейчас происходят по отношению к Укрнефтебурению. ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" призывает ПАО "Укрнафта", АРМА, Кабинет Министров Украины и отдельно всех его членов воздержаться от участия в противоправных действиях, которые могут нанести ущерб государству, и надеется, что верховенство права и справедливости одержит победу, а любой произвол будет немедленно прекращен", - отмечает УНБ.

Арест активов УНБ – что известно

Напомним, что активы "Укрнефтебурения" были арестованы по решению Печерского суда 7 апреля 2023 года. Уже 3 мая суд отменил постановление, приняв решение незаконным.

Однако уже 4 мая суд изменил решение и передал активы УНБ в управление АРМА. Уже 10 мая руководство АРМА предложило правительству Украины применить особую процедуру управления корпоративными правами УНБ.

21 мая ЧАО "ВК Укрнафтобуріння" (УНБ) обратилось в Антимонопольный комитет Украины с требованием начать в порядке, определенном ст. 35 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" рассмотрение дела об аресте активов.