"Укрнафта" перечислила в госбюджет 1,2 млрд гривен: как на это повлияла СБУ

Денежные средства были перечислены в виде налогов.

"Укртатнафта" после разоблачения СБУ перечислила в бюджет более 1,2 млрд гривен налогов, не уплаченных бывшими собственниками.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, после разоблачения коррупционных схем топменеджмента "Укрнафты" и "Укртатнафты" бюджет нашего государства пополнился на 1,2 млрд гривен. Нынешнее руководство компании перечислило в пользу Украины в качестве налогов, не уплаченных бывшими собственниками.

“По этому факту уклонение от уплаты налогов подозрение получил бывший директор компании, который находится под стражей. Ранее правоохранители разоблачили руководство "Укртатнафты" на присвоении нефтепродуктов на общую сумму более 2 млрд грн. Возвращенные средства будут направлены для обеспечения потребностей сил обороны”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что на Волыни компания поставляла в РФ комплектующие для подводных лодок.

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