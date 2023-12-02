"Укрнафтобуриння" остановило добычу на одном из крупнейших месторождений – нардеп говорит об угрозе энергобезопасности

Компания "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у бизнесмена Игоря Коломойского и передана в управление государственной "Укрнафте", с 1 декабря прекращает добычу на Сахалинском месторождении – одном из крупнейших месторождений Украины – во исполнение решения суда по аннулированию спецразрешения компании на это месторождение.

Соответствующий приказ был распространен в Сети.

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурением" потерял лицензию на Сахалинское месторождение. Так, согласно приказу руководителям соответствующих департаментов поручено обеспечить остановку установки предварительной подготовки нефти и газа и выведение из эксплуатации скважин Сахалинского месторождения.

Документ об остановке "Укрнефтебурения" добычи на одном из крупнейших месторождений/Фото: из открытых источников

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко назвал это событие экстраординарным и угрожающим энергобезопасности страны.

"По сути дела назначен АРМА и Кабмином Управляющий компанией "Укрнефтебурение" – компания "Укрнафта" прямо сейчас остановила добычу газа на Сахалинском месторождении. А это почти миллиард кубометров газа в год "минус" с газового баланса Украины и это происходит в первый день зимы", – подчеркнул нардеп.

7 апреля 2023-го Печерский суд наложил арест на корпоративные права газодобывающей компании "Укрнафтобуриння", а через пять дней их уже передали АРМА.

В конце января Антимонопольный комитет разрешил передачу "Укрнафтобуриння" в управление государственной "Укрнефти".

Напомним, на Запорожской АЭС произошел полный блэкаут – есть угроза радиационной безопасности.

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