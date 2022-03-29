"Укроборонпром" приступил к ремонту трофейных российских "Ураганов" и "Смерчей"

"Укроборонпром" приступил к ремонту трофейных российских "Ураганов" и "Смерчей"

"Укроборонпром" уверяет, что на 100% выполняет ежедневный план производства и ремонта военной техники.

Предприятия концерна "Укроборонпрома" успешно ремонтируют захваченную у российских оккупантов тяжелую военную технику.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса".

"Укроборонпром" уверяет, что его предприятия на 100% выполняют ежедневный план производства и ремонта военной техники, одобренный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Каждый день "Укроборонпром" передает украинской армии необходимую военную технику. Из соображений безопасности мы намеренно не говорим, сколько и какую именно. Но производство, модернизация и ремонт производятся круглосуточно", — сказала пресс-секретарь концерна Наталья Сад.

Также пресс-секретарь отметила, что "Укроборонпром" с первых дней войны переносит свои предприятия на безопасную территорию.

Напомним, что у жителей Полтавской области полиция изъяла 11 российских танков и груду оружия.

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