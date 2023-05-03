"Укрпочта" анонсировала новую марку с Кремлем: рабочий эскиз

В среду, 3 мая, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский анонсировал выпуск новой почтовой марки после атаки неизвестных беспилотников на резиденцию президента государства-агрессора Владимира Путина в Кремле.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав ее рабочий эскиз.

При этом гендиректор государственного предприятия напомнил, что марки "Укрпочты" являются предвестником хороших событий, намекнув на выпуск знаменитой марки с российским крейсером "Москва" возле острова Змеиный, появившейся накануне потопления флагмана Черноморского флота РФ украинскими ракетами "Нептун".

На эскизе изображен Кремль в огне, а над ним пролетает беспилотник. Напротив за пламенем наблюдает украинский военный в характерной позе.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский показал рабочий эскиз новой марки с беспилотником над Кремлем / Фото: Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

"Завтра [т.е. 4 мая] утром объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где — подождите. Но, уверен, кому-то "за поребриком" очень понравится. А пока, как говорится, "рабочие эскизы", — написал Смелянский.

О появлении новой марки сообщили также на официальной странице "Укрпочты" в Facebook.

"Завтра [4 мая] будут новые почтовые марки с теми, кто причастен к предстоящему пожарищу на месте Кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Кому выгоден ночной "хлопок" в центре столицы страны-агрессорки и причастна ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

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