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Укрпочта будет доставлять паспорта за границу: как воспользоваться новой услугой

Укрпочта будет доставлять паспорта за границу: как воспользоваться новой услугой

Укрпочта запускает доставку украинских паспортов за границу / Фото: Associated Press

Для удобства клиентов была разработана специальная онлайн-платформа.

Укрпочта предоставила услугу доставки загранпаспортов в 134 страны мира по цене — $6 плюс 10 грн НДС. Раньше стоимость такой доставки могла превышать $100.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Мы разработали специальную платформу для такой доставки, на которой можно оплатить услугу доставки электронной маркой с QR-кодом. Нужно только зайти в свой кабинет на сайте Укрпочты", — говорится в сообщении.

Процедура заказа проста:

  • Обратитесь в консульство для оформления паспорта.
  • Выберите доставку по Укрпочте.
  • Заполните заявку в личном кабинете на сайте Укрпочты и оплатите услугу.
  • Отправьте заявку с квитанцией в консульство.
  • Отслеживайте документ по трек-номеру.

Напомним, правительство ввело должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможни, которую занимает глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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