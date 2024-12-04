Укрпочта будет доставлять паспорта за границу: как воспользоваться новой услугой

Укрпочта предоставила услугу доставки загранпаспортов в 134 страны мира по цене — $6 плюс 10 грн НДС. Раньше стоимость такой доставки могла превышать $100.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Мы разработали специальную платформу для такой доставки, на которой можно оплатить услугу доставки электронной маркой с QR-кодом. Нужно только зайти в свой кабинет на сайте Укрпочты", — говорится в сообщении.

Процедура заказа проста:

Обратитесь в консульство для оформления паспорта.

Выберите доставку по Укрпочте.

Заполните заявку в личном кабинете на сайте Укрпочты и оплатите услугу.

Отправьте заявку с квитанцией в консульство.

Отслеживайте документ по трек-номеру.

Напомним, правительство ввело должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможни, которую занимает глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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