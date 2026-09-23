"Укрпочта" будет работать по-новому из-за атак: что нужно знать клиентам

«Укрпочта» меняет правила из-за тревог

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Национальный почтовый оператор «Укрпочта» из-за постоянных воздушных тревог и российских атак дронами меняет правила обслуживания в отделениях. Это нужно для того, чтобы ускорить логистику в условиях регулярных воздушных тревог. Теперь приоритет обслуживания будут иметь те, кто отправляет посылки, а не получает.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

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«Укрпочта» меняет правила обслуживания: приоритет будут иметь те, кто отправляет посылки

По новым правилам будут внедрены следующие алгоритмы работы:

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Прием посылок получает приоритет, то есть посылки будут приниматься вне очереди. Следующим приоритетом является выдача посылок.

Нововведения внедряют из-за вынужденных пауз в работе во время российских атак. В компании объясняют: если отправку оформят до начала тревоги, она имеет гораздо больше шансов выехать к месту назначения в тот же день.

«Если вы стоите в очереди в 15:55, а в 16:00 прозвучит тревога, которая продлится до 18:00 (а мы получим сообщение, что должны закрыть отделение), то это значит, что вы придете с посылкой уже после 18:00 и она поедет уже на следующий день. А если она принята до оглашения тревоги, то даже если отделение закрыто, посылка поедет уже сегодня и будет в моей родной Одессе на следующий день», — объясняет Смелянский.

Особое внимание в компании уделяется и вопросу скорейшего вручения отправлений клиентам, чтобы минимизировать риски их повреждения или задержки в помещениях.

«О выдаче посылок: несмотря на то, что в случае потери посылок во время обстрелов мы полностью возмещаем их стоимость клиентам, деньги часто не могут заменить радость от получения посылки, тем более если внутри что-то очень личное. Поэтому мы стремимся делать все возможное, чтобы быстро выдавать посылки нашим клиентам, чтобы они не находились долго в отделениях, а тем более не ночевали там», — говорит Смелянский.

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Обновленный регламент уже разослан в большинство объектов сети. Изменения касаются подразделений, где обустроено несколько рабочих мест для операторов.

В «Укрпочте» сообщили, что планируют запустить станции самообслуживания и увеличить количество почтоматов. Правила работы во время «желтой» и «красной» тревог остаются без изменений.

Выдает ли «Укрпочта» пенсии и посылки во время тревоги

Напомним, введение «желтого» и «красного» уровней воздушной тревоги не изменило график работы отделений «Укрпочты». В пресс-службе компании сообщили, что почтовые, финансовые и социальные услуги, в частности, выдача посылок и пенсий, продолжаются по действующим правилам безопасности во всех громадах страны.

В то же время, во время воздушной угрозы работников и посетителей призывают не игнорировать опасность и направляться к ближайшим укрытиям, ведь их безопасность остается приоритетом компании.

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Сейчас «Укрпочта» совместно с правительством прорабатывает практическое применение новой системы оповещения с учетом особенностей регионов, в частности, прифронтовых территорий. При изменении правил работы отделений об этом обещают сообщить отдельно.

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