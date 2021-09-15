"Укрпочта" едет в самые отдаленные села: в 17 областях заработают более 800 мобильных отделений

"Укрпочта" едет в самые отдаленные села: в 17 областях заработают более 800 мобильных отделений

Охватить всю страну планируют до конца следующего года.

Почта едет в самые отдаленные села. Более 800 мобильных отделений на колесах заработают в этом году еще в 17 областях — обещает государственная "Укрпочта".

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.

Отмечается, что проект охватит всю Украину. В планах — компьютеризировать больше тысячи стационарных отделений. И уже презентовали передвижную почту — это автомобили, оборудованные терминалом. Таким образом в совсем маленьких деревнях можно будет оплатить коммуналку или сделать перевод.

Почтальоны будут доставлять адресатам письма, посылки и продукты. Мобильные почтальоны смогут помочь жителям сел заказать необходимые лекарства или товары, за которыми ранее нужно было ехать очень далеко. Охватить всю страну планируют до конца следующего года. Рассчитаться люди смогут и наличными и картой — причем даже там, где нет Интернета или связи.

Новости Украины: более 800 мобильных отделений на колесах заработают в этом году в 17 областях

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