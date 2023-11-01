"Укрпочта" хочет потратить 65 миллионов на смс-сообщения: что известно о противоречивом тендере

В Госаудитслужбу уже поступило обращение по тендеру.

Стало известно, что 31 октября "Укрпочта" начала открытые торги по услугам по отправке уведомлений через SMS и Viber. Государственная компания намерена заплатить фирме-исполнителю более 65 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует объявление на сайте для мониторинга государственных закупок Prozorro.

Подробности

"Укрпочта" намерена найти исполнителя, который будет отправлять SMS и сообщения в Viber. За это компания готова заплатить 65 718 840 гривен. Срок предоставления услуг – 31 декабря 2024 года.

Согласно тендеру, речь идет об услугах отправки 60 тысяч SMS и 90 тысяч сообщений в Viber – стоимость одного уведомления будет составлять около 438 гривен.

Ожидаемо, что в Госаудитслужбу уже обратились по этому противоречивому тендеру. Такие расходы считают неуместными.

"Выделение таких средств на передачу сообщений во время войны не ко времени и может приравниваться к хищению государственного бюджета", – написала Каневская А.А.

Однако ответ на обращение еще не поступал.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк опубликовал приложение к договору о закупке государственной компанией НАЭК "Энергоатом" большого количества картриджей для принтеров по значительно завышенным ценам. Переплата составит более 1,5 миллиона гривен.

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