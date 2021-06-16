"Укрпочта" и "Новая почта" обнародовали графики работы на Троицу и День Конституции

21 и 28 июня в Украине — государственные выходные.
"Укрпочта" и "Новая почта" изменили графики работы на выходныхе из-за празднования Троицы и Дня Конституции.
Об этом говорится на официальных сайтах "Укрпочты" и "Новой почты".
Во время праздничных дней, 20-21 июня — на Троицу, и 28 июня — День Конституции, будут работать только дежурные отделения Укрпочты.
В остальные дни отделения будут работать в обычном режиме. Перечень отделений "Укрпочты", которые будут работать: 20 июня; 21 июня; 28 июня.
Отделения и адресная доставка "Новой почты" 20 июня будут работать в обычном режиме. 21 июня и 28 июня отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по воскресному графику, который может отличаться в зависимости от отделения. Детальный график работы конкретного отделения Новой почты доступен по ссылке.
Напомним, как будет работать центр вакцинации в Киеве на этой неделе. Причина изменений в графике работы центра — праздник.