"Укрпочта" и Poczta Polska упрощают пересылку между странами: что изменится

В частности, речь идет о сотрудничестве по развитию электронной коммерции, упрощению логистики, таможенным процедурам и оформлению отправлений между Украиной и Польшей, созданию совместных продуктов, в частности по международной доставке и филателистическим выпускам.

Об этом сообщает "Укрпочта" на своем сайте.

"Poczta Polska активно поддерживает своих украинских коллег с начала российской агрессии против Украины. Текущая геополитическая ситуация создает новые рамки для сотрудничества, которое мы хотим углубить и лучше координировать. От этого выиграют оба национальных почтовых оператора, а также наши клиенты, живущие с обеих сторон границы", — прокомментировал Томаш Здзикот, президент Poczta Polska.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, этим меморандумом с Почтой Польши Украина четко декларирует свое намерение углублять интеграцию с европейскими странами в сфере предоставления почтовых услуг, "чтобы украинцы могли так же легко и быстро отправлять отправки за границу, как они это делают в пределах Украины".

"Потому что мы понимаем, что многие наши клиенты имеют родных, в частности в Польше, с которыми поддерживают связь. Кроме того, для многих наших клиентов экспортные продажи на международных площадках являются единственным источником дохода для их семей. Поэтому Укрпочта направляет все усилия на рост эффективности экспортных отправлений и на облегчение логистики, чего, безусловно, удастся достичь благодаря более тесному сотрудничеству с Почтой Польши", — отметил Смелянский.

Следующим шагом планируется внедрение специальных логистических продуктов. Это станет продолжением предварительных инициатив, которые Польша ввела в рамках поддержки Украины. Так, из почтовых отделений Почты Польши, принимающих отправку EMS, можно было бесплатно отправить своим родным в Украину гуманитарную помощь, выбрав продукт EMS весом до 20 кг.

Также с марта по июнь Почта Польши не взимала оплату за денежные переводы в Украину, а также сборы за таможенное оформление гуманитарных посылок в Украину.

Напомним, в августе 2022 года "Укрпочта" выпустит две новые марки. Одна из них будет посвящена годовщине Независимости Украины и шести месяцам активной фазы войны.

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