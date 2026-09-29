«Укрпочта» изменила правила: как теперь оплачивать посылки и что с переадресацией

«Укрпочта» запустила онлайн-оплату посылок / © УНИАН

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«Укрпочта» запустила обновление приложения «Укрпочта 2.0», добавив функцию онлайн-оплаты отправлений. Это позволит клиентам сократить время пребывания в отделениях. Кроме всего, в компании сделали переадресацию посылок бесплатной на весь октябрь 2026 года.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

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Посылки «Укрпочты» можно будет оплачивать онлайн в приложении

Услуга бесплатной переадресации посылок до конца октября была введена из-за сложностей с работой филиалов во время воздушных тревог. Услуга действует как при транспортировке отправки, так и по прибытии в пункт назначения, если получателю неудобно забрать заказ.

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Оформить изменение маршрута можно через мобильное приложение.

В обновленном приложении «Укрпочты» работают следующие услуги:

оформление посылок и писем;

переадресация и изменение данных получателя;

передача права на получение отправки другому лицу (при условии разрешения отправителя);

расчет за посылки и наложенный платеж;

оплата таможенных пошлин для международных отправлений;

продление срока хранения с возможностью оплаты услуги (бесплатный срок остается неизменным: 7 дней в городах и 14 дней в сельской местности).

В компании также обозначили дальнейшие планы развития сервиса. В ближайшее время разработчики будут работать над внедрением доставки в почтоматы с возможностью расчета на месте, а также над расширением ассортимента в отделениях.

«Укрпочта» изменила работу из-за атак РФ: что стоит знать

Напомним, из-за постоянных российских атак и длительных воздушных тревог «Укрпочта» пересмотрела регламент обслуживания в отделениях с несколькими операторами, чтобы ускорить логистику и минимизировать задержки. По словам гендиректора компании Игоря Смелянского, приоритетом отныне является прием посылок вне очереди, а следующим — их выдача.

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Смена алгоритма объясняется тем, что оформленные до начала тревоги посылки отправляются к месту назначения в тот же день. Быстрая выдача посылок также призвана минимизировать риски их повреждения и задержки в помещениях во время обстрелов.

Обновленные правила уже разосланы в большинство объектов сети, тогда как правила работы во время «желтой» и «красной» тревог остаются без изменений. Кроме того, «Укрпочта» планирует запустить станции самообслуживания и увеличить количество почтоматов.

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