"Укрпочта" меняет порядок выплаты пенсий в прифронтовых районах — детали

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что компания вместе с военно-гражданской администрацией разрабатывает новую процедуру выплаты пенсий в прифронтовых районах. Изменения должны обеспечить безопасность граждан и при этом гарантировать им доступ к социальным выплатам без задержек.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами», — сказал он.

По его словам, «Укрпочта» с начала войны постоянно меняла процедуры безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 сентября Россия авиабомбой ударила по поселку Яровая в Донецкой области. В то время обычные гражданские люди получали пенсию. В результате вражеского обстрела погибло 24 человека, еще 19 получили ранения.