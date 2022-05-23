"Укрпочта" начинает продажу новой марки с российским кораблем: как и где купить

"Укрпочта" начинает продажу новой марки с российским кораблем: как и где купить

"Укрпочта" с сегодняшнего дня, 23 мая, начинает продажу новой марки с российским кораблем. Они будут продаваться с 14:00 в 1,5 тыс. отделений по всей стране.

Об этом сообщил руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Лимит продажи – 2 блока по 3 марки на клиента без исключений.

"Лишь на первую неделю мы даем в отделения один миллион марок, то есть столько, сколько всего было марки "Корабль НА". Что будет, если продадим все за день? Дадим еще один миллион марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и тп", — объяснил руководитель "Укрпочты".

Смелянский отметил, что торжественные погашения марок по всей стране продлятся с утра до 14:00.

Отметим, что по состоянию на 8:00 возле главного отделения "Укрпочты" в Киеве уже выстроилась большая очередь. Продажа марок начнется через шесть часов.

Напомним, в Киеве обустраивают клумбу, посвященную известной почтовой марке, указывающей на направление движения российского военного корабля.

Фото: Игорь Смелянский

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