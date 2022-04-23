"Укрпочта" напечатает еще 5 млн марок с кораблем: как купить (фото)

"Укрпочта" напечатает еще 5 млн марок с кораблем: как купить (фото)

"Укрпочта" напечатает еще 5 млн марок с кораблем, вызвавшим ажиотаж в Украине. Вторая марка серии будет называться "Русский военный корабель... Все!". На блоке будет представлена марка из первой серии.

Об этом 22 апреля сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он объяснил, что все желающие смогут получить первый символ истории на память, но не для отправки по почте.

"И вторая – которую вы можете присылать друзьям в Украине и за границу, так как она будет иметь украинский и международный номинал. Тираж марки составит 5 миллионов экземпляров, а конверта 1 миллион ", — отметил Смелянский.

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В ближайшие дни в компании объявят примерный график запуска и продажи марок.

Напомним, "Укрпочта" утром 20 апреля приостановила продажу культовой марки с российским кораблем. Были проданы около 700 тысяч единиц. Что будет со всеми другими марками – рассказал руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Укрпочта

Укрпочта

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