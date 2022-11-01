Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Укрпочта" объявила конкурс на рождественскую марку: эскизы рисунков

Дата публикации
Просмотры
2413
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Укрпочта" объявила конкурс на рождественскую марку: эскизы рисунков

Фото: Pexels

Украинцы могут сделать свой выбор из пяти вариантов.

Компания "Укрпочта" приступила к голосованию за эскиз новой рождественской марки. Отдать свой голос все желающие могут до 8:00 4 ноября.

Об этом сообщил генеральный директор Игорь Смилянский в Telegram.

Смелянский просит подумать несколько минут и выбрать "марку, которая будет на письмах и листовках военным, семьям и друзьям".

"Избирать сложно, потому что каждый эскиз заслуживает овации, у каждого своя душа и собственная интерпретация украинского Рождества и Нового Года в условиях войны. Все они разные, но подтекст, который могут прочитать только украинцы, там действительно один", — говорится в сообщении руководителя "Укпочты".

Эскизы рисунков:

© Игорь Смелянский / Facebook
Фото: Игорь Смелянский / Facebook
© Игорь Смелянский / Facebook
Фото: Игорь Смелянский / Facebook
© Игорь Смелянский / Facebook
Фото: Игорь Смелянский / Facebook
© Игорь Смелянский / Facebook
Фото: Игорь Смелянский / Facebook
© Игорь Смелянский / Facebook
Фото: Игорь Смелянский / Facebook

Как сообщалось, ранее "Укрпочта" анонсировала выпуск почтовой марки "Крымский мост на бес!", в честь взрывов на незаконно построенном Керченском мосту Планируемый тираж – 7 млн экземпляров. Продажа марок ожидается в ноябре.

Читайте также:

Укрпочта выпустила серию марок в честь ВСУ

Укрпочта выпустила серию марок в честь ВСУ

Похожие темы:

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2413
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация