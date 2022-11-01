"Укрпочта" объявила конкурс на рождественскую марку: эскизы рисунков

Украинцы могут сделать свой выбор из пяти вариантов.
Компания "Укрпочта" приступила к голосованию за эскиз новой рождественской марки. Отдать свой голос все желающие могут до 8:00 4 ноября.
Об этом сообщил генеральный директор Игорь Смилянский в Telegram.
Смелянский просит подумать несколько минут и выбрать "марку, которая будет на письмах и листовках военным, семьям и друзьям".
"Избирать сложно, потому что каждый эскиз заслуживает овации, у каждого своя душа и собственная интерпретация украинского Рождества и Нового Года в условиях войны. Все они разные, но подтекст, который могут прочитать только украинцы, там действительно один", — говорится в сообщении руководителя "Укпочты".
Эскизы рисунков:
Как сообщалось, ранее "Укрпочта" анонсировала выпуск почтовой марки "Крымский мост на бес!", в честь взрывов на незаконно построенном Керченском мосту Планируемый тираж – 7 млн экземпляров. Продажа марок ожидается в ноябре.
Читайте также:
- Пес Патрон стал героем новой марки, но рядом с ним иллюстратор скрыл секретные детали.
- В Одессе погасили новую марку "Ассоль уже не та": как выглядит и сколько стоит
- Путин с мертвым снегуром: уникальную марку презентовали в Запорожье