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"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок до окончания войны

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"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок до окончания войны

УНИАН

Совсем скоро компания возобновит отправку и доставку международных посылок.

Компания "Укрпочта" проинформировала клиентов, как она работает по состоянию на 28 февраля.

"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок до окончания боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

Отделения работают либо по обычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00.

Внутренние посылки на почте принимают только в открытом виде. Совсем скоро возобновится отправка и доставка международных посылок.

"Переводы принимаем и выдаем без ограничений (большие суммы — по возможности). Кроме стран агрессоров. Платежи принимаем в обычном режиме. О выплатах пенсий и субсидий сообщим впоследствии", — говорится в сообщении.

Напомним, "Укрпочта" возобновила работу : можно получить пенсию, бытовые товары и посылки.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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