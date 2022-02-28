"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок до окончания войны

"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок до окончания войны

Совсем скоро компания возобновит отправку и доставку международных посылок.

Компания "Укрпочта" проинформировала клиентов, как она работает по состоянию на 28 февраля.

"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок до окончания боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

Отделения работают либо по обычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00.

Внутренние посылки на почте принимают только в открытом виде. Совсем скоро возобновится отправка и доставка международных посылок.

"Переводы принимаем и выдаем без ограничений (большие суммы — по возможности). Кроме стран агрессоров. Платежи принимаем в обычном режиме. О выплатах пенсий и субсидий сообщим впоследствии", — говорится в сообщении.

Напомним, "Укрпочта" возобновила работу : можно получить пенсию, бытовые товары и посылки.