"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным – Смелянский

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, их доставляют и сегодня.

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью "Украинскому Радио" генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Доправляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД (Правил дорожного движения), которые мы доставляем", — рассказал Игорь Смелянский об отправке повесток военнообязанным. По его словам, уже передано в доставку более 20 тысяч повесток, они доставляются и сегодня.

"Просьба к людям отнестись с пониманием. И еще раз: качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберег". Кстати, даже есть адрес – Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным Силам Украины рано или поздно мы сможем это сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, все они номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", – заверил Смелянский.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

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