"Укрпочта" перестала пересылать отправления с наложенным платежом наличными — подробности

Переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

Изменения в выплате наложенных платежей за почтовые отправления анонсировала " Укрпочта ". Там проинформировали, что согласно изменениям в "Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", внесенных постановлением правления НБУ от 23 августа 2024 года № 100, теперь запрещена выплата налоговых платежей физическим лицам-предпринимателям (ФЛП).

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты" 2 сентября.

"Нормативные изменения составляют, что "субъекты хозяйствования осуществляют наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу как средствами, полученными как наличная выручка, так и средствами, полученными у предоставлятелей платежных услуг", — говорится в сообщении.

Такие расчеты производятся также путем внесения наличных в предоставление платежных услуг для последующего перевода средств на счета субъектов хозяйствования”.

Итак, с 30 августа 2024 года согласно законодательству "Укрпочта" прекращает принимать для пересылки отправки с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Все услуги, предоставленные до этой даты, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправки.

Накануне "Укрпочта" представила новый дизайн праздничной марки "Все будет UA!", приуроченной к 33-летию независимости Украины. Дизайн был представлен 19 августа во Всемирный день филателии.

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