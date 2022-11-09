Укрпочта показала, как будет выглядеть рождественская марка

Украинцы выбрали эскиз почтовой марки к Рождеству от "Укрпочты".

В Украине завершился конкурс эскизов от "Укрпочты" до почтовой марки "С Рождеством и Новым годом!". Победителем стал рисунок школьницы из прифронтового Николаева.

Об этом сообщает "Укрпочта".

Большинство принявших участие в голосовании тронула иллюстрация "Разъединенные войной", созданная 11-классницей Валерией Михайловой из Николаева. На эскизе изображена девушка и украинский военный, которые встречают праздник врозь: она — в одиночестве, он — на линии огня.

Этот эскиз стал лидером онлайн-голосования.

Второе место занял эскиз заслуженного художника Украины, работающего в области иконописи Александра Охапкина с украинским военным и колядниками. Третье место занял рисунок с воссоединившейся семьей авторства Ирины Бабенко.

Новая рождественская почтовая марка будет выпущена в декабре. Планируется доработка эскиза согласно предложениям участников онлайн-голосования.

Напомним, что деоккупированный Купянск в Харьковской области возвращается к жизни. В городе заработали "Укрпочта" и украинская мобильная связь.

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