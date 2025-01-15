"Укрпочта" потеряла документы иностранных студентов и компенсировала 109 гривен

По трекинговому номеру удалось выяснить, что по состоянию на 13 января 2025 отправление находится в логистическом центре Тернополя. Однако работники Укрпочты не могут его найти.

В Тернополе центральное отделение "Укрпочты" потеряло важные документы иностранных студентов Тернопольского национального медицинского университета (ТНМУ), которые направлялись в Министерство образования и науки Украины. В то же время университет получил компенсацию в размере 109 гривен.

Об этом сообщило руководство ТНМУ изданию ZAXID.NET.

Как отмечают в университете, письмо с апостилированными документами о предварительном образовании иностранных студентов было отправлено 4 декабря 2024 года. По трекинговому номеру удалось выяснить, что по состоянию на 13 января 2025 отправление находится в логистическом центре Тернополя. Однако работники Укрпочты не могут его найти.

Пресссекретарь высшего учебного заведения Янина Чайковская рассказала, что такая ситуация уже не в первый раз. Сотрудники почтового отделения теряли и другую корреспонденцию университета.

“В этом рекомендованном письме апостилированы документы двух иностранных студентов, которые подтверждают их предварительное полученное образование в зарубежных образовательных учреждениях. Все эти документы необходимы для выдачи диплома после завершения учебы в университете. Апостилированные свидетельства иностранных учебных заведений – это очень дорогостоящие документы, на изготовление которых необходимо много времени”, – рассказала Янина Чайковская.

В ответ на официальный запрос университета тернопольское отделение "Укрпочты" сообщило, что компенсация за утраченные документы уже выплачена в размере 109 гривен. Руководство ТНМУ направило обращение к генеральному директору "Укрпочты" Игорю Смелянскому с призывом вернуть документы и наладить работу почтовых служб в Тернопольской области.