"Укрпочта" повышает тарифы на некоторые услуги: как изменится стоимость

Цены изменятся в среднем на 15%.

С 1 декабря 2021 "Укрпочта" повысит тарифы на ряд своих услуг в среднем на 15%.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Отмечается, что регулятор утвердил новые предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

Цены изменятся следующим образом:

тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% — с 13 грн до 15 грн;

тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) повысят на 15% — с 19,50 грн до 22,50 грн;

тариф на заказное отправление сверх платы за массу (карточка, письмо, бандероль) повысят на 16% — с 9,50 грн до 11 грн.

Следует заметить, что стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины составит 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Как сообщалось, "Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов. Отмечается, что обновленные тарифы начинают действовать с 7 октября и будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе "NP Shopping". Сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.

Новости Украины: "Укрпочта" выпустила первые марки в жанре "Ню"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку