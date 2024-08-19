"Все будет UA!": Укрпочта представила новую марку: как она выглядит

" Укрпочта " представила новый дизайн праздничной марки "Все будет UA!", приуроченной к 33-летию независимости Украины. Дизайн был представлен 19 августа во Всемирный день филателии.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смилянский.

Он отметил, что символику и творческий концепт разработал Никита Титов, автор популярного почтового выпуска "Передова". За запуск марки отвечала одна из ведущих филателистических команд мира.

Марка выполнена в желто-голубых цветах в форме карты Украины. В центре изображена мама с ребенком. Стоимость предзаказа составляет 140 гривен. Набор включает в себя лист "Все будет UA!" на самоклеющейся бумаге, конверт "Первый день" и карточку.

Напомним, Укрпочта выпустила первую марку во время войны, посвященную военной награде "Крест боевых заслуг". Это отличие получают самые храбрые военные за героические поступки

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