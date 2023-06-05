"Укрпочта" предупредила клиентов о мошеннической схеме: что известно

Мошенники незаконно могут получать ваши персональные и финансовые данные.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" сообщил о мошеннической схеме по похищению личных и платежных данных клиентов под видом сообщений от компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"В последнее время некоторые из вас получили смс такого характера: "Из-за отсутствия адреса Ваша посылка не может быть доставлена. Вы можете обновить адрес и сделать новый запрос на доставку по ссылке..". Это сообщение было разослано мошенникам, которые использовали бренд АО "Укрпочты", - говорится в сообщении.

С помощью сайтов, указанных в сообщении, мошенники могут незаконно получать ваши персональные и финансовые данные, включая ФИО, номера телефонов и номера карт и, как следствие – завладеть средствами.

В компании опубликовали перечень мошеннических сайтов:

"Укрпочта" предупредила клиентов о мошеннической схеме. / Фото: Укрпочта

"Если вы получили подозрительное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке, указанной в сообщении", – добавили в компании.

В случае получения уведомления такого характера, а также по любым вопросам клиентов попросили обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу ukrposhta@ukrposhta.ua или по официальным каналам "Укрпочты" в социальных сетях.

Там также напомнили, что единственным официальным сайтом АО "Укрпочта" является https://www.ukrposhta.ua.

Напомним, "Укрпочта" с 1 апреля будет предоставлять новую услугу, действующую в 67 странах.

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