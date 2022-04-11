"Укрпочта" прекращает выпуск почтовых марок и маркированных конвертов с буквенными номиналами V и Z

"Укрпочта" прекращает выпуск почтовых марок и маркированных конвертов с буквенными номиналами V и Z

Эти и другие буквенные обозначения номинальной стоимости "Укрпочта" стали активно использовать с 2017 года.

АО "Укрпочта" больше не будет выпускать почтовые марки и маркированные конверты с буквенным номиналом V (тариф стоимостью 12 грн для пересылки простых писем массой до 50 г по Украине, самый популярный среди тарифов в Украине), а также марки с номиналом Z (эквивалент $1 США для международной доставки писем массой до 50 г), передает пресс- служба компании.

"Поскольку благодаря стараниям россии буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже приступил к разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами", — сообщает АО.

Принимая во внимание особенности изготовления маркированной продукции и технические возможности предприятий-производителей, разработка новых знаков почтовой оплаты займет некоторое время.

Почтовые марки и маркированные конверты, введенные "Укрпочтой" в обращение до 24.02.2022 г., и далее будут считаться действительными для оплаты услуг почтовой связи — "Укрпочта" продолжает их реализацию во всех своих отделениях и прием от клиентов письменной корреспонденции, оплаченной почтовыми марками упомянутых номиналов.

Это связано с потребностями бесперебойности почтового обращения, а также во избежание убытков государственных учреждений и частных компаний, которые уже приобрели упомянутые знаки почтовой оплаты для пользования услугами почтовой связи.

Знаки почтовой оплаты, кроме своей прямой функции – оплаты услуг по пересылке письменной корреспонденции, это и произведения искусства, которые популяризируют нашу страну в мире, хранятся в коллекциях филателистов разных стран, являются достоянием Музейного фонда.

Среди художественных выпусков "Укрпочты" с номиналами V:

почтовые марки "Тризуб" 2022 г.в., "Морской тральщик "Черкассы" U311" 2021 г.в.,

"Монумент Независимости (2001), Киев" 2021 г.в.,

"Передовая" 2020 г.в., "Они выстояли! Не выдержал бетон!" 2020 г.в.,

"Слава Украине!" 2019 г.в.,

марковый лист "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" 2021 г.в.,

серия маркированных конвертов "Героям слава!" и т.д., приобрести которые даже сейчас можно в филателистическом онлайн-магазине "Укрпочты".

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