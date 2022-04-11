"Укрпочта" прекращает выпуск почтовых марок и маркированных конвертов с буквенными номиналами V и Z

Эти и другие буквенные обозначения номинальной стоимости "Укрпочта" стали активно использовать с 2017 года.
АО "Укрпочта" больше не будет выпускать почтовые марки и маркированные конверты с буквенным номиналом V (тариф стоимостью 12 грн для пересылки простых писем массой до 50 г по Украине, самый популярный среди тарифов в Украине), а также марки с номиналом Z (эквивалент $1 США для международной доставки писем массой до 50 г), передает пресс- служба компании.
"Поскольку благодаря стараниям россии буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже приступил к разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами", — сообщает АО.
Принимая во внимание особенности изготовления маркированной продукции и технические возможности предприятий-производителей, разработка новых знаков почтовой оплаты займет некоторое время.
Почтовые марки и маркированные конверты, введенные "Укрпочтой" в обращение до 24.02.2022 г., и далее будут считаться действительными для оплаты услуг почтовой связи — "Укрпочта" продолжает их реализацию во всех своих отделениях и прием от клиентов письменной корреспонденции, оплаченной почтовыми марками упомянутых номиналов.
Это связано с потребностями бесперебойности почтового обращения, а также во избежание убытков государственных учреждений и частных компаний, которые уже приобрели упомянутые знаки почтовой оплаты для пользования услугами почтовой связи.
Знаки почтовой оплаты, кроме своей прямой функции – оплаты услуг по пересылке письменной корреспонденции, это и произведения искусства, которые популяризируют нашу страну в мире, хранятся в коллекциях филателистов разных стран, являются достоянием Музейного фонда.
Среди художественных выпусков "Укрпочты" с номиналами V:
- почтовые марки "Тризуб" 2022 г.в., "Морской тральщик "Черкассы" U311" 2021 г.в.,
- "Монумент Независимости (2001), Киев" 2021 г.в.,
- "Передовая" 2020 г.в., "Они выстояли! Не выдержал бетон!" 2020 г.в.,
- "Слава Украине!" 2019 г.в.,
- марковый лист "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" 2021 г.в.,
- серия маркированных конвертов "Героям слава!" и т.д., приобрести которые даже сейчас можно в филателистическом онлайн-магазине "Укрпочты".
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