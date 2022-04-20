"Укрпочта" прекратила продажу марки с кораблем: купили 700 тысяч штук

"Укрпочта" утром 20 апреля прекратила продажу марки с российским кораблем, которая вызвала ажиотаж. Были проданы около 700 тысяч единиц.

Что будет со всеми остальными марками – рассказал руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Чтобы все было честно и прозрачно 100 000 марок будут выделены на интернет-магазин. И начиная с четверга, в нашем интернет магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто раньше сделал заказ в первые дни, с пятницы любые клиенты в Украине или за ее пределами. Таким образом, еще более 8300 клиентов смогут получить марки", — пояснил он.

Остальные тиражи будут использованы для официальных делегаций, музейных фондов, наших международных обязательств в рамках ВВС, и по филателистическим абонементам.

"Также каждый работник "Укрпочты" сможет получить одну марку, что я считаю верным, а небольшая часть будет выделена в поддержку маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями", — добавил Смелянский.

Он еще раз подчеркнул, что дополнительного тиража этой марки не будет. Но в "Укрпочте" придумали, как продлить серию с кораблем. Майки и другие вещи с маркой скоро будут в интернет-магазине и в почтовых отделениях.

"Пожалуйста, не надо занимать очереди. Единственное исключение, это наше отделение на Майдане в Киеве. Там, с 13:00, сегодня будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера не смог их получить и записался в список", — отметил Смелянский.

Напомним, в столице в главпочтамт выстраиваются многочасовые очереди – люди пытаются купить марки и конверты, на которых изображены как украинские военные с острова Змеиный посылают дальше уже затонувший российский военный корабль. Кто-то рассматривает марку как лучший подарок, а кто-то – как хорошую инвестицию в будущее. В небольших почтовых отделениях марку разбирают почти сразу.

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