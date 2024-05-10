"Укрпочта" придумала, что делать с забытыми посылками: владельцев очень долго ждать не будут

"Укрпочта" внедряет международные практики, позволяющие компенсировать затраты на логистику и хранение невостребованных почтовых отправлений. Посылки, которые не забрали в течение шести месяцев, будут продаваться на аукционах Prozorro.Sale.

Об этом сообщили на сайте "Укрпочты".

В компании сообщили о порядке получения и возвращения почтовых отправлений. Получатель может забрать свою посылку в течение двух недель. Если этого не произошло, посылка возвращается к отправителю. Если и отправитель по каким-либо причинам не забирает посылку более двух недель, почтовый оператор отправляет их на специальный склад, где посылки хранятся в течение шести месяцев.

В течение этого периода посылку могут забрать как отправитель, так и получатель. Если посылку никто не затребует, она становится собственностью почтовой компании и может быть продана на аукционе.

"Таким образом, компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода", — пояснили в "Укрпочте".

В компании отметили, что посылки будут продаваться только групповыми рандомными лотами по 100 единиц. Начальная цена каждого лота будет составлять 1000 грн, то есть 10 грн за одну посылку. Лоты будут формироваться без распаковки посылок и с удалением с них информации об отправителе и получателе.

К тому же, работники компании не смогут участвовать в аукционах, чтобы устранить возможные махинации при формировании лотов.

“В настоящее время на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Раньше такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь согласно законодательству мы можем продать эти посылки и компенсировать затраты на их логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира. Как компания государственного сектора мы должны привлекать все возможности для того, чтобы быть эффективными и генерировать прибыль для бюджета Украины, и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат”, – отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Напомним, "Укрпочта" распродает свой транспорт. Это легковые машины, грузовые, прицепы, тракторы — всего на "Прозоро" выставили 531 единицу.

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