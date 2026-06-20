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- Украина
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"Укрпочта" приостанавливает работу передвижных отделений в одном из регионов из-за ударов РФ
Работа передвижных отделений «Укрпочты» временно остановлена на Никопольщине.
«Укрпочта» временно приостанавливает работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровщины из-за ситуации безопасности.
Об этом передает Министерство развития общин и территорий.
В ведомстве рассказали, что сегодня российские войска в очередной раз атаковали Никополь FPV-дронами. Под удар попали два автомобиля «Укрпочты». В результате атаки автомобили были уничтожены.
К счастью, никто из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги сотрудники находились в укрытии.
Отмечается, что это уже четвертый автомобиль Укрпочты, потерянный в Никопольском районе только за последнюю неделю из-за российских обстрелов.
«Решение о временной приостановке работы передвижных отделений принято из соображений безопасности работников и жителей громад. В настоящее время прорабатываются альтернативные решения и дополнительные меры защиты. Ожидается, что уже через сутки передвижные отделения возобновят работу в громаде», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харькове российский дрон попал в хаб «Укрпочты», в результате чего часть посылок уничтожена.
Также сообщалось, что «Новая почта» закрывает свои два последних отделения в Дружковке Донецкой области.