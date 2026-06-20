"Укрпочта" приостанавливает работу передвижных отделений в одном из регионов из-за ударов РФ

На Никопольщине FPV-дроны уничтожили два автомобиля «Укрпочты»: работа мобильных отделений временно остановлена / © Министерство развития общин и территорий Украины

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«Укрпочта» временно приостанавливает работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровщины из-за ситуации безопасности.

Об этом передает Министерство развития общин и территорий.

В ведомстве рассказали, что сегодня российские войска в очередной раз атаковали Никополь FPV-дронами. Под удар попали два автомобиля «Укрпочты». В результате атаки автомобили были уничтожены.

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К счастью, никто из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги сотрудники находились в укрытии.

Отмечается, что это уже четвертый автомобиль Укрпочты, потерянный в Никопольском районе только за последнюю неделю из-за российских обстрелов.

© Министерство развития общин и территорий Украины

© Министерство развития общин и территорий Украины

© Министерство развития общин и территорий Украины

«Решение о временной приостановке работы передвижных отделений принято из соображений безопасности работников и жителей громад. В настоящее время прорабатываются альтернативные решения и дополнительные меры защиты. Ожидается, что уже через сутки передвижные отделения возобновят работу в громаде», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове российский дрон попал в хаб «Укрпочты», в результате чего часть посылок уничтожена.

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Также сообщалось, что «Новая почта» закрывает свои два последних отделения в Дружковке Донецкой области.

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