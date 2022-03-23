В "Укрпочте" рассказали, как получить пенсии и денежные выплаты, если сменили местонахождение

В "Укрпочте" рассказали, как получить пенсии и денежные выплаты, если сменили местонахождение

Пенсионный Фонд Украины, Министерство социальной политики и "Укрпочта" делают все возможное, чтобы пенсионеры и украинцы, которым выплачивают другие социальные выплаты, могли даже во время войны получить средства. ТСН.ua рассказывает, как получить пенсии и денежные выплаты на "Укпочте", если вы временно переехали.

На Правительственном портале рассказали, если вы получали пенсию или другие социальные выплаты через "Укрпочту" и никуда не переезжали, можно ожидать средства на дому или забрать в отделения согласно привычному графику работы. Следует следить за сообщениями от работников "Укрпочты", ведь даты выплат могут изменяться в зависимости от проведения боевых действий в регионе. По ссылке можно проверить, как работает то или иное отделение в условиях военного положения.

Как получить пенсию на "Укрпочте", если вы переехали

Что делать, если вы уехали с места фактического пребывания и временно поселились в другом регионе Украины ? Получить средства можно тремя способами :

звоните в контакт-центр "Укрпочты" (номер телефона 0 800 300 545 ), выбираете цифру "2" (раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии") — звонки бесплатные;

), выбираете цифру "2" (раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии") — звонки бесплатные; звоните в ПФУ;

в ПФУ; предоставляете всю необходимую информацию через свой электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины.

Нужно проинформировать, что вы переехали и хотите получить пенсию или другую социальную помощь по другому адресу. При этом необходимо предоставить следующие данные:

"Укрпочта": как получить пенсию, если переехали

ФИО получателя;

адрес, на который получали выплаты до марта 2022;

номер и серия паспорта;

номер телефона получателя;

как получатель получал деньги (в отделении или по домашнему адресу);

новый адрес доставки и индекс отделения "Укрпочты" по новому адресу.

Также дополнительно нужно указать код перевода, полученный в смс-сообщении – если вы получали пенсию или социальную помощь почтовым переводом.

В течение нескольких дней средства будут выплачены по новому адресу.

Если вы не определились с новым местом получения выплат, пенсию или социальную помощь можно получить в любом автоматизированном отделении "Укрпочты", к которому у вас есть доступ. Об этом необходимо сообщить во время разговора.

Я получал пенсии через банковское учреждение и сейчас не могу снять деньги, что делать?

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