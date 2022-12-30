"Укрпочта" разрешила получать посылки без документов: что для этого нужно

"Укрпочта" разрешила гражданам получать отправления без документов – с помощью SMS-сообщения.

Об этом компания сообщает в Telegram.

"С 27 декабря во всех отделениях ”Укрпочты” можно получить отправления без документов — с помощью SMS-сообщения! Нововведение действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться услугой можно, если объявленная ценность посылки - до 15 тыс. грн, а наложенный платеж - до 5 тыс. грн для внутренних отправлений. Также объявленная ценность должна быть до 20 тыс. грн для международных отправлений.

Напомним, ранее "Укрпочта" сообщила, что с 1 января на 75% снизит стоимость отправок EMS из Украины в Польшу. Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и корпоративных клиентов.

Так, с января EMS-отправление из Украины в Польшу весом до 1 кг будет стоить $6, до 10 кг – около $8,85, до 20 кг – до $12,5.

Об изменениях в тарифы, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, объявила и "Новая почта".

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