"Укрпочта" решила продать уникальные оружейные артефакты прошлого

Все исторические элементы на оружии сохранены / © Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Реклама

Государственная компания «Укрпочта» выставила в продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, которые использовались работниками почты в середине ХХ века для охраны.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора в Telegram.

Отмечается, что в продаже лимитирована серия демилитаризованных и обозначенных в качестве макета образцов револьверов системы Нагана 1929 –1945 гг. и пистолетов ТТ 1936–1954 гг. выпуска. Количество ограничено — всего по 50 экземпляров.

Реклама

«Это оружие использовалось работниками „Укрпочты“ в середине ХХ века для охраны, а теперь, с помощью наших партнеров из „Укроборонпрома“, демилитаризовано и доступно для продажи», — отметил гендиректор компании Игорь Смилянский.

По его словам, все исторические элементы сохранены, а у каждого пистолета есть паспорт, удостоверяющий, в частности, отсутствие необходимости получать разрешение на его хранение.

Первую партию уже можно приобрести онлайн. Тысяча гривен по продаже каждого пистолета пойдет на приобретение оружия для ВСУ. Следующие партии будут поступать небольшими сериями после завершения экспертных процедур.