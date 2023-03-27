"Укрпочта" с 1 апреля будет предоставлять новую услугу, действующую в 67 странах

Услугу можно оформить в онлайн-сервисах.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 1 апреля начинает предоставление новой услуги "Мелкий пакет PRIME", разработанной Международной почтовой корпорацией IPC для формата продаж в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

По информации "Укрпочты", в первую очередь "Мелкий пакет PRIME" ориентируется на постоянных клиентов, которые экспортируют свои товары с распространением в Интернете.

Новая услуга от "Укрпочты" будет действовать в 67 странах, включая Канаду, Великобританию, Германию, Австралию, Францию (планово с 1 мая) и другие страны.

В "Укрпочте" также отметили, что стоимость услуги будет ниже на 8% по сравнению с услугой "Мелкий пакет рекомендованный", которым пользуются почти 80% отправителей из Украины.

Более того, "Мелкий пакет PRIME" предусматривает доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи, а также приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживания заказа во всех странах этой сети.

Услугу можно будет оформить в онлайн-сервисах: системе АРИ, личном кабинете и мобильном приложении. На период тестового режима, с 1 апреля по 1 мая, оформление возможно только в личном кабинете.

Ранее было предоставлено объяснение относительно разрешения "Укрпочты" на получение посылок без документов.

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