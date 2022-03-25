«Укрпочта» в Луганской области возобновляет свою работу: уже 335 человек получили долгожданные пенсии

«Укрпочта» в Луганской области возобновляет свою работу: уже 335 человек получили долгожданные пенсии

На территории Луганской области постепенно возобновляет свою работу «Укрпочта», обеспечивая людей пенсиями, продуктами и другими необходимыми товарами.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

«Впервые с начала российского военного вторжения нам удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости в населенные пункты Луганской области, традиционно получавшие их через предприятия АО «Укрпочта», – отметил руководитель Донецкой дирекции почтового оператора Вадим Шестопалов. В настоящее время этот филиал обслуживает сразу две области.

По его словам, передвижные почтовые отделения предоставили услуги жителям Белогоровки, Золотаровки, Верхнекаменки и Шипиловки. Так, 335 пожилых жителей области получили свои пенсии.

Также для местных жителей привезли мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, спички и моющие средства.