"Укрпочта" в шаге от дефолта: обнародованы неутешительные цифры

"Укрпочта"

В правительстве предостерегают о возможности дефолта «Укрпочты» . Так, в 2024 году долг государственной компании по отношению к активам достиг 98%.

Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год ( №14000 ), в частности, в приложении «Информация о фискальных рисках».

«Укрпочте» грозит дефолт – объяснили причину

Языком цифр, 2024:

компания понесла убытки в размере 413,2 млн грн;

ее ликвидность сократилась на 9%;

краткосрочные обязательства превысили оборотные активы на 3,7 млрд грн;

коэффициент ликвидности упал до 0,63

«Долговая нагрузка также остается критической: соотношение долга к активам в 2024 году достигло 98%», — отмечают в документе.

По состоянию на сегодняшний день инвестиции в основном направлены на расширение логистической инфраструктуры за счет кредитных ресурсов ЕБРР (63 млн евро) и ЕИБ (30 млн евро). По оценке правительства, есть несколько вариантов развития событий:

компания может выйти на прибыльность в 2025-2028 годах из-за роста доходов (доставка посылок, оптимизация расходов);

возможное колебание результатов 2026 года, в частности риск убыточности;

сохранение ущерба на протяжении всего прогнозного периода и существенное ухудшение финансового положения после 2025 года.

И, конечно, речь идет о разных поступлениях в госбюджет в зависимости от того, какой сценарий отработает.

Правительство также рассматривает возможность передачи Укрпочте Первого инвестиционного банка с целью создания банка финансовой инклюзии. Однако НБУ выражает сомнения из-за критического финансового состояния почтового оператора.

По подсчетам регулятора, в течение 2022-2024 годов компания накопила более 2,5 млрд грн убытков, а ее капитализация сократилась с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн. Это формирует высокие риски дефолта перед кредиторами и актуализирует потребность в докапитализации стратегического предприятия. На май 2025 года объем необходимых вливаний оценивается не менее 826 млн грн.

Однако Первый инвестиционный банк находится в сложном положении: он убыточен, не имеет четкой бизнес-модели и не выполняет требования по регулятивному капиталу. Поэтому в НБУ считают целесообразным даже рассмотрение варианта отказа от лицензии во избежание дальнейшего роста рисков.

Напомним, «Укрпочта» продолжает доставлять товары в США , несмотря на отмену беспошлинного лимита.

В то же время, украинские товары станут примерно на 10% дороже для американских покупателей. Это связано с пошлиной, установленной президентом США Дональдом Трампом для Украины.

Тарифы на доставку в Америку, как ожидается, тоже возрастут. В среднем речь идет о цифре от 1,5 до 3 долларов в зависимости от веса и категории посылки. Этот рост должен покрыть расходы по привлечению специализированных агентов для обработки таможенных платежей.