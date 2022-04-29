"Укрпочта" возобновляет работу стационарных отделений в деоккупированных районах Киевской области: перечень

С 29 апреля "Укрпочта" возобновляет работу стационарных отделений в Буче и Бородянке, а с 3 мая в других районах Киевской области, которые были оккупированы россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 29 апреля возобновили работу стационарные отделения в Буче и Бородянке, с 3 мая заработают в Бучанском, Иванковском, Бородянском, Вышгородском и Макаровском районах. В Киевской области работает 581 стационарное и передвижное отделение "Укрпочты".

Что касается Ирпеня, то, по словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, там не осталось ни одного уцелевшего отделения. "Мы либо их восстановим, либо вместе с местными властями как можно быстрее найдем нужные помещения. А пока выдаем пенсии, соцпомощь и оказываем другие услуги передвижными отделениями", — отметил он.

Список отделений, возобновляющих работу с 3 мая

В Бучанском районе возобновляют свою работу 12 стационарных отделений:

08293, г. Буча, ул. Тарасовская, 28

08104, с. Мироцкое, ул. Центральная, 1

08105, с. Горенко, ул. Ивана Франко, 125 А

08113, с. Петрушки, ул. Леси Украинки, 39

08114, с. Гореничи, ул. Соборная, 204

08122, с. Шпитьки, ул. Покровская, 5

08296, с. Ворзель, ул. Курортная, 25

08298, с. Коцюбинское, ул. Доковская, 9

07832, с. Бабинцы, ул. Майская, 6

07840, с. Филипповичи, Привокзальная, 10

07850, с. Клавдиево-Тарасово, Центральная, 5

08062, с. Пашевка, Центральная, 5

В Вышгородском районе возобновляют свою работу 15 стационарных отделений:

07300, г. Вышгород, ул. Набережная, 6г

07301, г. Вышгород, пл. Шевченко, 2

07302, г. Вышгород, ул. Шолуденко, 6В

07330, с. Дымер, ул. Революции, 1

07335, с. Демидов, ул. Фастовая, 2

07341, с. Жукин, ул. Шевченко, 27

07342, с. Пирново, просп. Шевченко Тараса, 24

07350, с. Гавриловка, ул. Свято-Троицкая, 58

07352, с. Лютеж, ул. Освободителей, 62

07353, с. Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 13

07354, с. Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 220

07360, с. Лебедевка, ул. Соборная, 14

07361, с. Низшая Дубечня, просп. Мира, 50

07362, с. Новоселки, ул. Центральная, 9

07363, с. Хотяновка, ул. Садовая, 14

В Иванковском районе возобновляет свою работу 1 стационарное отделение:

07201, Иванково, ул. Ивана Проскуры, 56

В Бородянском районе возобновляют свою работу 4 стационарных отделения:

07801, пгт. Бородянка, ул. Центральная, 240

07802, пгт. Бородянка, ул. Привокзальная, 6

07820, Писковка, ул. Филиппова, 4

07822, Мигалки, ул. Героев Украины, 50

В Макаровском районе возобновляют свою работу 3 стационарных отделения:

08070, Новоселки ул. Кучеренко, 5;

08072, Бышев, ул. Киевская, 47

08011, Забуяние ул. Независимости, 44-Б

Обслуживание других отделений Макаровского, Бородянского, Иванковского, Полесского и Вышгородского районов осуществляют передвижные отделения.

Как сообщалось ранее, информация о работе отделений "Укрпочты" ежедневно обновляется на официальном сайте. Более подробно о работе отделений в конкретном населенном пункте и их графике работы можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что с 25 апреля "Новая почта" возобновила работу отделений в 4 населенных пунктах Киевской области: Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.