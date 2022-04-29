"Укрпочта" возобновляет работу стационарных отделений в деоккупированных районах Киевской области: перечень

С 29 апреля "Укрпочта" возобновляет работу стационарных отделений в Буче и Бородянке, а с 3 мая в других районах Киевской области, которые были оккупированы россиянами.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, с 29 апреля возобновили работу стационарные отделения в Буче и Бородянке, с 3 мая заработают в Бучанском, Иванковском, Бородянском, Вышгородском и Макаровском районах. В Киевской области работает 581 стационарное и передвижное отделение "Укрпочты".
Что касается Ирпеня, то, по словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, там не осталось ни одного уцелевшего отделения. "Мы либо их восстановим, либо вместе с местными властями как можно быстрее найдем нужные помещения. А пока выдаем пенсии, соцпомощь и оказываем другие услуги передвижными отделениями", — отметил он.
Список отделений, возобновляющих работу с 3 мая
В Бучанском районе возобновляют свою работу 12 стационарных отделений:
- 08293, г. Буча, ул. Тарасовская, 28
- 08104, с. Мироцкое, ул. Центральная, 1
- 08105, с. Горенко, ул. Ивана Франко, 125 А
- 08113, с. Петрушки, ул. Леси Украинки, 39
- 08114, с. Гореничи, ул. Соборная, 204
- 08122, с. Шпитьки, ул. Покровская, 5
- 08296, с. Ворзель, ул. Курортная, 25
- 08298, с. Коцюбинское, ул. Доковская, 9
- 07832, с. Бабинцы, ул. Майская, 6
- 07840, с. Филипповичи, Привокзальная, 10
- 07850, с. Клавдиево-Тарасово, Центральная, 5
- 08062, с. Пашевка, Центральная, 5
В Вышгородском районе возобновляют свою работу 15 стационарных отделений:
- 07300, г. Вышгород, ул. Набережная, 6г
- 07301, г. Вышгород, пл. Шевченко, 2
- 07302, г. Вышгород, ул. Шолуденко, 6В
- 07330, с. Дымер, ул. Революции, 1
- 07335, с. Демидов, ул. Фастовая, 2
- 07341, с. Жукин, ул. Шевченко, 27
- 07342, с. Пирново, просп. Шевченко Тараса, 24
- 07350, с. Гавриловка, ул. Свято-Троицкая, 58
- 07352, с. Лютеж, ул. Освободителей, 62
- 07353, с. Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 13
- 07354, с. Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 220
- 07360, с. Лебедевка, ул. Соборная, 14
- 07361, с. Низшая Дубечня, просп. Мира, 50
- 07362, с. Новоселки, ул. Центральная, 9
- 07363, с. Хотяновка, ул. Садовая, 14
В Иванковском районе возобновляет свою работу 1 стационарное отделение:
- 07201, Иванково, ул. Ивана Проскуры, 56
В Бородянском районе возобновляют свою работу 4 стационарных отделения:
- 07801, пгт. Бородянка, ул. Центральная, 240
- 07802, пгт. Бородянка, ул. Привокзальная, 6
- 07820, Писковка, ул. Филиппова, 4
- 07822, Мигалки, ул. Героев Украины, 50
В Макаровском районе возобновляют свою работу 3 стационарных отделения:
- 08070, Новоселки ул. Кучеренко, 5;
- 08072, Бышев, ул. Киевская, 47
- 08011, Забуяние ул. Независимости, 44-Б
Обслуживание других отделений Макаровского, Бородянского, Иванковского, Полесского и Вышгородского районов осуществляют передвижные отделения.
Как сообщалось ранее, информация о работе отделений "Укрпочты" ежедневно обновляется на официальном сайте. Более подробно о работе отделений в конкретном населенном пункте и их графике работы можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что с 25 апреля "Новая почта" возобновила работу отделений в 4 населенных пунктах Киевской области: Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.