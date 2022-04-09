"Укрпочта" возобновляет свою работу: где работают отделения (карта)

В Донецкой области- 66 отделений.
8 апреля 2022 года "Укрпочта" открыла еще большее количество отделений по всей стране — 5979 (с учетом передвигаемых, обслуживающих несколько населенных пунктов одновременно).
Об этом "Укрпочта" сообщает в Telegram-канале.
Так, в Сумской области работает на 55 отделений больше, чем вчера. В Черниговской – на 5 точек "Укрпочты". В Донецкой — 66.
"И мы продолжаем искать новые безопасные маршруты, чтобы возобновить работу там, где это возможно", — говорится в сообщении.
Некоторые из областей не принимают отправления (заштрихованы синим – ред.), некоторые принимают отправления только по городу (заштрихованные зеленым – ред.).
Однако во всех отделениях вы все еще можете оплатить коммуналку, чтобы поддержать экономику страны или отправить платеж родным, нуждающимся сейчас в финансовой помощи.
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