"Укрпочта" возобновляет свою работу: где работают отделения (карта)

"Укрпочта" возобновляет свою работу: где работают отделения (карта)

В Донецкой области- 66 отделений.

8 апреля 2022 года "Укрпочта" открыла еще большее количество отделений по всей стране — 5979 (с учетом передвигаемых, обслуживающих несколько населенных пунктов одновременно).

Об этом "Укрпочта" сообщает в Telegram-канале.

t.me/ukrposhta_news

Так, в Сумской области работает на 55 отделений больше, чем вчера. В Черниговской – на 5 точек "Укрпочты". В Донецкой — 66.

"И мы продолжаем искать новые безопасные маршруты, чтобы возобновить работу там, где это возможно", — говорится в сообщении.

Некоторые из областей не принимают отправления (заштрихованы синим – ред.), некоторые принимают отправления только по городу (заштрихованные зеленым – ред.).

Однако во всех отделениях вы все еще можете оплатить коммуналку, чтобы поддержать экономику страны или отправить платеж родным, нуждающимся сейчас в финансовой помощи.

Читайте также:

Новости Украины: "Укрпочта" выпустила первые марки в жанре "Ню"