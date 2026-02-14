- Дата публикации
"Укрпочта" введет новую услугу, которую перенимает у частного конкурента
В мобильном приложении «Укрпочты» появится возможность оплатить посылку и управлять ее доставкой.
«Укрпочта» введет услугу управления посылкой в мобильном приложении, которая ранее была визитной карточкой «Новой почты» — главного частного конкурента.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина
По его словам, уже до конца февраля в мобильном приложении «Укрпочты» может появиться возможность оплатить посылку и управлять ее доставкой.
«Будет точно, как у „Новой почты“, — подчеркнул он.
До конца лета в «Укрпочте» готовят еще одно нововведение: всех почтальонов оснастят мини-компьютерами «три в одном» — POS-терминалами. Это позволит клиентам рассчитываться картой.
Смелянский отметил, что такие терминалы могут работать до 8 часов без света, а для их зарядки будут предусмотрены павербанки.
«Эти мини компьютеры уже приобретены, мы только дорабатываем софт», — подчеркнул он.
Гендиректор Укрпочты отметил, что это нововведение позволит экономить средства в сельских отделениях, где «генератор на топливе „съест“ 15 тысяч гривен в месяц».
«Они „съедают“ больше, чем прибыль того отделения», — пояснил Смелянский.
Напомним, с недавних пор «Укрпочта» ввела новые правила международной доставки: теперь все посылки, которые не были получены за рубежом, автоматически возвращаются отправителю в Украину без дополнительной оплаты.