"Укрпочта" введет новую услугу, которую перенимает у частного конкурента

Посылки в "Укрпочте"

«Укрпочта» введет услугу управления посылкой в мобильном приложении, которая ранее была визитной карточкой «Новой почты» — главного частного конкурента.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина

По его словам, уже до конца февраля в мобильном приложении «Укрпочты» может появиться возможность оплатить посылку и управлять ее доставкой.

«Будет точно, как у „Новой почты“, — подчеркнул он.

До конца лета в «Укрпочте» готовят еще одно нововведение: всех почтальонов оснастят мини-компьютерами «три в одном» — POS-терминалами. Это позволит клиентам рассчитываться картой.

Смелянский отметил, что такие терминалы могут работать до 8 часов без света, а для их зарядки будут предусмотрены павербанки.

«Эти мини компьютеры уже приобретены, мы только дорабатываем софт», — подчеркнул он.

Гендиректор Укрпочты отметил, что это нововведение позволит экономить средства в сельских отделениях, где «генератор на топливе „съест“ 15 тысяч гривен в месяц».

«Они „съедают“ больше, чем прибыль того отделения», — пояснил Смелянский.

Напомним, с недавних пор «Укрпочта» ввела новые правила международной доставки: теперь все посылки, которые не были получены за рубежом, автоматически возвращаются отправителю в Украину без дополнительной оплаты.