"Укрпочта" ввела новые правила международной доставки: что изменится

Укрпочта

"Укрпочта" ввела новые правила международной доставки: теперь все посылки, которые не были получены за рубежом, автоматически возвращаются отправителю в Украину без дополнительной оплаты.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, это решение охватывает все типичные случаи — когда получатель не явился за посылкой, отказался ее получить или доставка не состоялась по причинам, не зависящим от отправителя. Ранее возврат мог стоить экспортеру от $30 до $100 в зависимости от веса и страны назначения.

Как отметили в компании, новые правила стали возможными благодаря сотрудничеству с международными партнерами в рамках Всемирного почтового союза, членом которого является Укрпочта. Это позволило пересмотреть процесс обратной логистики и ввести более клиентоориентированную модель для украинских отправителей.

Для физических лиц и бизнеса изменения означают снижение финансовых рисков: в случае возврата посылки не нужно оплачивать повторно доставку. Для малого бизнеса и онлайн-магазинов это уменьшает неопределенность и способствует стабильности при работе с международными заказами.

«Украинским бизнесам сейчас трудно: расходы на топливо для генераторов и отопления увеличиваются, а конкуренция на мировом рынке растет. Поэтому мы в Укрпочте хотим поддержать наших клиентов и сделать так, чтобы украинский экспорт рос. Мы не только оставляем одни из самых низких тарифов на рынке, но и отменяем оплату за возврат посылок, которые не были получены», -сказал он.

Укрпочта доставляет отправления более чем в 230 стран и территорий мира, используя партнерскую сеть национальных операторов, насчитывающую более 660 тысяч отделений.

