"Укрпочта" выпускает марку, посвященную первому исполнению "Щедрика" в Нью-Йорке: как она выглядит

Выпуск почтовой марки приурочен к 100-летию презентации музыкального произведения "Щедрик" на сцене в Карнеги-Холле в Нью-Йорке.

В пятницу, 23 декабря, "Укрпочта" вводит в обращение почтовую марку "Щедрик. Carol of the Bells", которая является заключительной в цикле марок, выпущенных в 2022 году. Погашения специальным штемпелем "Первый день" состоятся в Киеве и Виннице.

Об этом сообщили в "Укрпочте".

Выпуск почтовой марки приурочен к 100-летию презентации музыкального произведения "Щедрик" на сцене в Карнеги-Холле в Нью-Йорке, после которой композиция приобрела всемирную популярность и стала символическим праздничным гимном для ряда стран.

Эскиз к почтовой марке, конверту "Первый день", художественной карточке и штемпелю создал заслуженный художник Украины Николай Кочубей.

"Художник изобразил на эскизе ласточку, о которой поют в обрядовой песне. Именно эта птичка в украинской мифологии и культуре является воплощением весны, добра и возрождения. Ласточка несет на своих крыльях радость и счастье, а также летит ко Господу, чтобы возвестить счастливый и багатый год для семьи", – говорят в "Укрпочте".

Тираж марки – 200 тыс. экземпляров. Номинал марки – W (эквивалент 1,5$, соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма наземным транспортом до 50 г в иностранные государства).

Приобрести почтовый выпуск "Щедрик. Carol of the Bells" можно начиная с 23 декабря во всех городских отделениях "Укрпочты" по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине "Укрпочты".

Напомним, к новогодним праздникам "Укрпочта" выпустила почтовую марку "Победного Нового года!" и подготовила тематический мерч: рождественские артлистовки и елочные украшения-магниты, которые можно приобрести в отделениях или на официальном сайте магазина "Укрпочты".

Украинский "Щедрик"

В воскресенье, 4 декабря, всемирно известная композиция "Щедрик" композитора Николая Леонтовича снова прозвучала в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке. Там года-то американцы впервые услышали украинскую колядку.

Раньше мы рассказывали, как украинская колядка "Щедрик" завоевала мир.

Мировой хит зимних праздников: история столетнего "Щедрика"

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