"Укрпочта" выпускает новые марки "Оружие Победы. Мир с Украиной" (фото)

Это новый благотворительный почтовый блок, цель которого – сбор денег на дроны для украинских защитников.

"Укрпочта" выпускает новые марки "Оружие Победы. Мир с Украиной" с изображением Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Предзаказ марок начинается уже 25 сентября.

Об этом глава "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил в Сети.

"Друзья, в конце прошлой недели мы все с удовольствием наблюдали за тем, как ракеты Storm Shadow превратились в "хоть камни с неба" и попали в штаб временно расквартированного флота россии в нашем Крыму. Ну, и Президент привез очередные подарки от наших иностранных партнеров. Поэтому, думаю, стоит поблагодарить их за помощь", – говорится в заявлении Смилянского.

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По этому случаю "Укрпочта" объявляет о выпуске марки "Оружие Победы. Мир с Украиной". Предзаказ на новый почтовый блок стартует уже 25 сентября. Этот блок – благотворительный, цель которого – собрать средста на дроны для войска. На марках изображены культовые Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley.

"Названия, которые теперь знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою", — отметил руководитель "Укрпочты".

"Сразу отвечу, почему еще нет ATACMS, Storm Shadow, Taurus и т.п. Ракетная серия обязательно будет, но чуть позже", — добавил он.

Предзаказ на марки можно сделать прямо сейчас по этой ссылке. А приобрести почтовый блок в отделениях можно будет с 29 сентября.

"Где, как и с кем будем запускать марку я Вам пока не скажу, но это будет круто!" – заверил Смилянский.

Новые марки "Укрпочты" / Фото: Игорь Смелянский / Facebook

Новые марки "Укрпочты" / Фото: Игорь Смелянский / Facebook

К слову, волонтер Сергей Притула рассказал, чего не хватает ВСУ на фронте во время контрнаступления. Среди прочего он назвал FPV-дроны.

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