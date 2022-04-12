"Укрпочта" выпустила марки с культовой фразой "Русский военный корабель, иди на.."

Автор известной фразы даже дал импровизированную автограф-сессию и подписал несколько конвертов с почтовыми марками.
"Укрпочта" вместе с автором культового раза "Русский военный корабель, иди…!" Роман Грибов представила новые почтовые марки с известным высказыванием.
Об этом "Укрпочта" сообщила в Фейсбуке.
"Наконец-то! Сегодня ввели в обращение почтовые марки "Русский военный корабель, иди... !" — написали в пресс-службе "Укрпочты".
На церемонию пригласили и автора культовой фразы — черкасчанина Романа Грибова.
"Без него не было ни почтовой марки, ни такого мощного сопротивления, пример которого в частности дали солдаты с острова Змеиный", — отметили в пресс-службе "Укрпочты".
Автором иллюстрации с морским пехотинцем стал Борис Грох, чей рисунок победил в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки.
Напомним, "Укрпочта" попросила Всемирный почтовый союз и члены организации ввести санкции против России и отменить совместный выпуск почтовых марок из РФ.
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