"Укрпочта" выпустила марку "Оружие Победы. Made in Ukraine": где можно приобрести, фото

"Укрпочта" выпустила марку, посвященную работникам оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Укрпочта" совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности выпустили марку, посвященную работникам оборонно-промышленного комплекса Украины "Оружие Победы. Made in UA".
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Почтовую марку можно приобрести в отделениях, филателистических магазинах и онлайн по ссылке.
Компания отметила, что 30 грн от стоимости будут идти в поддержку Сил безопасности и обороны Украины.
На почтовом блоке – шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства:
- разведывательный беспилотный комплекс Shark;
- ударный оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "Лютий";
- один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон";
- самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана";
- бронеавтомобиль "Казак";
- морской дрон MAGURA V5.
Тираж почтового блока – 120 000 экземпляров. Есть также открытки.
"Оружие Победы. Made in UA" – третий выпуск серии. В 2022 году было презентовано "Оружие Победы", а в 2023 — "Оружие Победы. Мир с Украиной".
Напомним, "Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную военной награде (фото).
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