"Укрпочта" выпустила марку "Оружие Победы. Made in Ukraine": где можно приобрести, фото

"Укрпочта" совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности выпустили марку, посвященную работникам оборонно-промышленного комплекса Украины "Оружие Победы. Made in UA".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почтовую марку можно приобрести в отделениях, филателистических магазинах и онлайн по ссылке.

Компания отметила, что 30 грн от стоимости будут идти в поддержку Сил безопасности и обороны Украины.

Марка "Оружие Победы. Made in UA" / Фото: Укрпочта

На почтовом блоке – шесть марок с новейшими образцами оружия украинского производства:

разведывательный беспилотный комплекс Shark;

ударный оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "Лютий";

один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон";

самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана";

бронеавтомобиль "Казак";

морской дрон MAGURA V5.

Марка "Оружие Победы. Made in UA" / Фото: Укрпочта

Марка "Оружие Победы. Made in UA" / Фото: Укрпочта

Тираж почтового блока – 120 000 экземпляров. Есть также открытки.

"Оружие Победы. Made in UA" – третий выпуск серии. В 2022 году было презентовано "Оружие Победы", а в 2023 — "Оружие Победы. Мир с Украиной".

Напомним, "Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную военной награде (фото).

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