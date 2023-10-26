"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную военной награде (фото)

Каждый желающий сможет наградить героя, прислав листовку с этой маркой в часть или на передовую.

"Укрпочта" выпустила первую марку во время полномасштабной войны, посвященную военной награде – "Кресту боевых заслуг". Это отличие получают лучшие из лучших.

В честь героев нашего времени

По словам гендиректора, безусловно, прежде всего для наших воинов важны не ордена и медали, а человеческая благодарность. Выражать ее не только словами, но и делами – моральный долг украинцев. Но за время полномасштабной войны, тысячи наших военных были награждены многочисленными наградами, а это действительно герои нашего времени, так что пройти мимо этой темы в компании просто не смогли.

"Крест боевых заслуг" – отличие президента Украины вручается самым храбрым и отважным. Как отметил Смелянский, ее получают люди, которые в условиях чрезвычайной опасности совершают героические поступки или имеют значительные успехи в управлении войсками. К примеру, отличием награждены Валерий Залужный, Дарья Мазуренко, Александр Сырский, Кирилл Буданов и Дмитрий Коцюбайло (посмертно).

"Мы понимаем, что для каждой семьи именно их мужчина или женщина в ВСУ и являются теми же героями. И что круто, с сегодняшнего дня Вы можете наградить или поздравить их этой маркой, отправив открытку или письмо в часть или на передовую. А "Укрпочта" обязательно Наверное, это будет одним из самых символических и приятных подарков для защитников и защитниц во время тяжелых боев", – подытожил гендиректор "Укрпочты".

Напомним, "Укрпочта" выпускает новые марки "Оружие Победы. Мир с Украиной" с изображением Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Предзаказ марок начинается уже 25 сентября.

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