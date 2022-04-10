"Укрпошта" и "Укрзализныця" запустили общий проект для перевозки гуманитарных грузов

Цена доставки гуманитарного груза будет стоить 25 грн.

"Укрпошта" и "Укрзализныця" запустили общий проект — Гуманитарная железная почта.

Об этом "Укрпошта" сообщает в Telegram-канале.

Он создан для того, чтобы волонтеры в мирных городах отправляли гуманитарные грузы в те регионы, где это нуждается. В частности, будем курсировать из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и в обратном направлении.

Также необходимые вещи можно отправить в другие населенные пункты, где работает "Укрпошта". Такие посылки будем переадресовывать с железнодорожных вокзалов в нужный регион автомобилями.

Цена доставки гуманитарного груза будет стоить 25 грн. А оформить отправку можно онлайн или в специально определенных отделениях.

"Один такой вагон мы уже тестово отправляли 1 апреля. На очереди таких еще десяток, а если потребуется — и сотня",- говорится в сообщении.

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